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''Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur'' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonu başlatıldı.

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AA13 Mart 2020 Cuma 09:13 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:46
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı-Kars-Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 62 operasyonel timde, 1012 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Kapan" operasyonlarının, halkın yoğun desteği ile kararlı ve başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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