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Kapan-9 Karer başladı

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de “Kapan-9 Karer” Operasyonu Başlatıldı

23 Mart 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:33
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Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 personel görev alıyor.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca KAPAN- 9 KARER operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir.

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