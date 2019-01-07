Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
- AA
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
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