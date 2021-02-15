Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yöneticileri hakkındaki davada karar

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:57

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Eren Keskin ve İnan Kızılkaya ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların yargılama sürecindeki davranışlarını lehlerine neden kabul ederek cezalarını 6'şar yıl 3'er aya indiren heyet, Kızılkaya ile Sancılı'nın yurt dışına çıkış yasağının devamına, Keskin hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

Heyet, her 3 sanık yönünden "terör örgütü propagandası yapmak", "suç işlemeye teşvik", "suçu ve suçluyu övmek" gibi suçlardan da ceza istense de, atılı suçlar "örgüt üyeliği" maddesi içinde eridiğinden, bu suçlardan karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık Bilir Kaya'yı "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum eden heyet, sanığın üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle cezasını önce 2 yıl 6 aya yükseltti. Sanığın duruşmalardaki davranışlarını lehe sebep sayan heyet sonuç olarak cezayı 2 yıl 1 aya indirirken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, 4 sanığın tamamı hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılmışsa da, eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olmasını dikkate alarak, ayrı ayrı beraatlerini kararlaştırdı.