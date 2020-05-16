16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:08 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:09

Taziye geleneği koronavirüs salgınında kâbusumuz oldu. Anadolu’da birçok şehirde virüs, cenaze ve taziye merasimlerinde yayıldı. Bazıları hâlâ karantinada bulunan Tokat, Şanlıurfa, Sakarya, Van, Mardin, Trabzon, Kayseri, Erzurum ve Nevşehir taziye kâbusunu yaşayan iller oldu.

Kadim geleneklerimiz arasında yer alan taziye, koronavirüs salgınında kabusumuz oldu. Hasta olduğundan habersiz taşıyıcılar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayınca ortaya vahim bir tablo çıktı. Özellikle Anadolu’da bir çok şehirde virüs, cenaze ve taziye merasimlerinde yayıldı. Bazıları hala karantinada olan Tokat, Şanlıurfa, Sakarya, Van, Mardin, Trabzon, Kayseri, Erzurum ve Nevşehir, taziye kabusunu yaşayan iller oldu.

İŞTE BÖYLE YAYILIYOR

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahalleleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Sosyal mesafe kuralına uyulmadığında virüsün nasıl hızlı bir şekilde yayıldığı bir kez daha gözler önüne serildi. Ziya Gökalp Muhtarı Hasan Yeşersin, “Erbaa ilçesinin Alan köyüne yaklaşık bir ay önce İstanbul’dan cenaze geldi. Cenaze töreninde sosyal mesafe ve maske kullanımına da özen gösterilmiyor. Cenaze defin işleminin tamamlanmasının ardından İstanbul’dan gelen cenaze sahipleri köyde kalıyor diğer cenaze sahipleri ise ikamet ettikleri Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerine dönüyor” dedi.

KISA SÜREDE 2 MAHALLEYE SIÇRADI

Aradan geçen kısa bir süre içerisinde cenazeye katılan bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Yeşersin, “İlk olarak köy 28 günlüğüne karantinaya alınıyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde ikamet eden diğer cenaze sahipleriyle sürekli temas halinde olduğu belirleniyor. İki mahallede bulunan 80 ile 100 kişinin taşıyıcı olma ihtimaline karşı 9 bin kişinin yaşadığı iki mahalle karantina altına alınıyor” diye konuştu.

40 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Taziye ziyaretlerinin bir diğer adresi ise Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi oldu. Siverek’e bağlı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerinde 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 6 apartman ve 6 müstakil ev belirlendi. Salgının yayılma riskine karşı 40 bin nüfuslu 3 mahalle karantina altına alındı. Virüsün yayılmasının arka planında cenaze töreni ve taziye ziyareti olduğu belirlendi.

103’E YÜKSELDİ

Van’ın İpekyolu ilçesinin Ortanca mahallesinde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs’ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri mahallede sağlık taraması ve test çalışmalarına başlarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede taziye çadırı kuruldu. Taziye bağlantılı vaka sayısı da bu nedenle her geçen gün arttı. Sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı taziye ziyareti sonrası vaka sayısı 103’e yükseldi. Mahalle muhtarı görevden alınırken, sağlık ekiplerinin karantinaya alınan mahallelerdeki sağlık taramaları ise devam ediyor.

KAPI KAPI VİRÜS TAŞIDI



Sakarya’nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs olduğundan habersiz iki hafta taziye, iftar ve mukabelelere giderek kapı kapı dolaştı. Ziyaretler sonrası koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Kadın karantina altına alınırken, filyasyon ekipleri onun temas ettiği kişileri tespit etmeye başladı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü kadının dolaştığı 14 evi mercek altına alındı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vakıf Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki bir kadın vatandaşımız koronavirüs olduğundan habersiz bir şekilde 14 ev ziyareti yapıyor. Burada akraba, arkadaş ve komşularıyla temas kuruyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine koronavirüs tanısı konuyor. Bunun üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yoğun bir mesai harcayarak kişinin temas kurduğu 59 kişiyi tespit ediyor” diyerek bu evlerin karantinaya alındığını söyledi.

FRANSA’DAN GETİRDİ



Ailesiyle birlikte Fransa’da ikamet eden 62 yaşında gurbetçi E.Y. bir yakınının cenaze töreni için 9 Mart’ta aktarmalı uçakla İstanbul’a indi, oradan da Trabzon’a geçti. Virüsün merkezi Avrupa’dan geldiği halde kendini karantinaya almayan E.Y. maske ve eldiven gibi basit güvenlik önlemlerini bile göz ardı ederek Of’taki taziye evine gitti. E.Y. burada önce cenaze törenine, ardından da mevlit ve taziyeye katılarak çok sayıda insanla fiziki temasta bulundu. E.Y. 20 Mart günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Y. yüzünden karantinaya alınanların sayısının 70’i aştığı belirtiyor. İzmir’de yaşayan kanser hastası M. K. vefat edince cenazesi memleketi Mardin’in Eymirli köyünde defnedildi. Çadır yasak olduğu için aile taziyeleri evde kabul etti. Sosyal mesafe ve izolasyona uyulmadığı için cenazeye katılan 15 kişiye virüs bulaştı.

ERZURUM’DA DA DURUM AYNI



Erzurum’un Tekman ilçesinde de koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Düzenlenen cenaze törenine İstanbul, Diyarbakır ve Muş’tan çok sayıda kişi katıldı. Cenaze ve taziye sonrası 43 kişide Kovid-19‘a rastlandı. Erzurum Valisi Okay Memiş, “Salgını il merkezinde tamamıyla kontrol altına aldığımızı söyleyebiliriz. Fakat bu süreçte rastlanan 43 yeni vaka rehavete kapıldığımız için ortaya çıkmadı. Cenaze için şehir dışından gelenler vasıtasıyla ortaya çıktı” dedi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, Diyarbakır’daki oğullarını ziyarete gitti. Köye dönen çifte yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy 21 Nisan’da karantinaya alındı. Bu sırada köyde oturan bir kişinin cenazesine katılan çok sayıda kişi sosyal mesafe kuralına uymadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.