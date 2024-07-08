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  • Kapı zillerine basıp boş daire aradılar! 3 kadın hırsız girdikleri evden 360 bin TL çaldı
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Kapı zillerine basıp boş daire aradılar! 3 kadın hırsız girdikleri evden 360 bin TL çaldı

Adana'da girdikleri bir apartmanın zillerine basıp boş olan daireleri kontrol eden 3 kadın hırsız, boş olduğunu anladıkları bir eve girerek 360 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Kapı zillerine basıp boş daire aradılar! 3 kadın hırsız girdikleri evden 360 bin TL çaldı
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Olay, 14 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, girdikleri bir apartmanın tüm zillerine basarak dairelerin boş olup, olmadığını kontrol etti.

ÇELİK KASAYI AÇTILAR

Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı. Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp, 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete doldurup, kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ YAKALANDI

Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı.

"BEN DEĞİLİM"

Emniyete götürülen Başak Ç., ifadesinde, "Bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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