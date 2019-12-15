Kapıcıya 5 bin liralık ‘ikiz plaka’ cezası

Antalya’da bir sitede kapıcı olarak çalışan Osman Erdoğan (31), Konya’da bir galeriden otomobil aldı. Ardından Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na giderek, plakasını değiştirdi. Dönüş yolunda ise araca ‘ikiz plaka’ takıldığı belirlendi. Durumu polisten öğrenen talihsiz adam, “Rakamların yanlış olduğunu fark ettim. Plakanın sonu 316 olması gerekirken 315 olmuş. 4 saat ifade verdim. İkiz plaka nedeniyle 5 bin lira cezası uygulandı. Kurum, hatasını kabul etti. Yeni plaka gönderdiler, aracı trafikten men edilmekten kurtardık” dedi.

Haksız yere ceza aldığını dile getiren Erdoğan, temizlik işlerine giden eşiyle yıllardır para biriktirdiklerini, üzerine de banka kredisi çektiklerini söyledi. 5 bin liranın kendisi için büyük bir miktar olduğunu belirten Erdoğan,cezanın iptali için mahkemeye başvuracağını belirtti.