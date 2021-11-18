Kapıköy Sınır Kapısı'nda İranlı turist hareketliliği sürüyor

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 17:06 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 17:06

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy'de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van'a akın etmeye başladı.

Yaptırdıkları PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek sınır kapısından geçen İranlılar, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, sınır kapısının geçişlere açılmasının ekonomiye hareketlilik getirdiğini söyledi.

Turizm ve dış ticaret alanında iki ülke arasında gidiş ve gelişlerin daha çok yapılması gerektiğini ifade eden Çeliktaş, şöyle konuştu:

"Salgından dolayı sınır kapısında geçişlerin durması bizim için çok büyük bir yara oldu. Sınır kapımızın tekrar açılması önemli bir gelişme oldu. Salgından önce yılık bir milyon civarında turist ağırlıyorduk. Bu sayıyı tekrar yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli. Gelişlerin artması Van halkını ve bizleri çok sevindirdi. Esnafımızın uzun süre sonra yüzü güldü."

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İsa Berge de İranlı turistlerin ekonomiye büyük katkısının olduğunu belirtti.

Salgın döneminde esnafın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını aktaran Berge, "Sınır kapısının tekrar açılmasıyla günde yaklaşık 1500 kişi giriş çıkış yapıyor. Bu da ilimizdeki otellerimizin doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaşmasını sağladı. Kapıköy Sınır Kapısı Van için olmazsa olmazdır." ifadelerini kullandı.

İranlı turist Muhammed Emin Tacettini ise kapının tekrar açılmasına çok sevindiklerini dile getirerek, "Kapının tekrar açılması için çok bekledim. Türkiye'ye tekrar geldiğim için çok mutluyum. Kış ve ilkbahar mevsiminde İran'dan daha çok gelişler olacak. Çünkü herkes dört gözle kapının açılmasını bekliyordu." dedi.