Kapıkule Sınır Kapısı'nda 46 kilogram sentetik uyuşturucu ve hormon ilacı yakalandı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, boş olarak geldiği beyan edilen tırı risk değerlendirilmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti.
Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi. Yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin bulundu.
Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.
Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.
Valizde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.