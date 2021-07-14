İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2021 Çarşamba / 4 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6327
  • EURO
    10,1727
  • ALTIN
    503.11
  • BIST100
    1364.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda 46 kilogram sentetik uyuşturucu ve hormon ilacı yakalandı
Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 46 kilogram sentetik uyuşturucu ve hormon ilacı yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 kilogram sentetik uyuşturucu ve yolcu otobüsündeki valizde 1690 hormon ilacı ele geçirildi. Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.

AA14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:46
ABONE OL

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, boş olarak geldiği beyan edilen tırı risk değerlendirilmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti.

Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi. Yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin bulundu.

Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.

Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

Valizde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.