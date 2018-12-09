Kapıkule'de 18 kilometrelik tır kuyruğu

Taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçları 18 kilometre kuyruk oluşturdu.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk 8 kilometreyi geçti.

Kayseri'den aldığı mobilya yükünü Romanya'ya götüren Feyzullah Çiğil, kuyruğun Bulgaristan gümrüğündeki kontrollerden kaynaklandığını söyledi.

24 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Çiğil, "Ben dün 15.00 sıralarında kuyruğa girdim, hala bekliyorum. Sıranın asıl nedeni Türk tarafında kuyruk çok olunca yeni peronlar açılıyor. Örneğin 3'ten 5 perona çıkıyor. Ama Bulgaristan'a geçtiğimizde önce dorsede insan olup olmadığını kontrol ediyorlar. Sonra kabin kontrolü var, polis var, sonra evrak kontrolü, dezenfekte var daha sonra tescil yapılıyor. En son çıkışta 2 kontrol daha var. Bu nedenle kuyruklar burada uzuyor" diye konuştu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 1666 tır Türkiye'ye giriş yaparken, 1939 tır aracı ise Bulgaristan'a çıkış yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 856 TIR giriş yaparken, 780 TIR aracında çıkış işlemi yapıldı.