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Kapıkule'de 20,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kapıkule Gümrük sahasında yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında iki araçta 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule'de bir otomobilin bagajında 6 kilogram, bir tırın yangın tüplerinin içerisinde de 14 kilo 500 gram eroin bulundu.

Öte yandan Kapıkule Gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizinde de 173 kilo 600 gram eroin ele geçirilmiş ve olayla ilgili olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alınmıştı. Böylece üç olayda toplamda 194 kilo 100 gram eroin ele geçirilmiş oldu.

Esendere ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucuyu bedenlerine sararak Türkiye'ye sokmak isteyen 5 kişiyi yakaladı. Üzerlerinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

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