Kapıkule'de tır kuyruğu 12 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreye ulaştı.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 480 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.