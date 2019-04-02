13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6467
  • 6,3255
  • 234.092
  • 93.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kapıkule'de tüm zamanların TIR çıkışı rekoru: 30 bin 568

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Mart ayında 30 bin 568 TIR çıkışı ile rekor kırıldı.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Avrupa'ya ihraç ürünü taşıyan TIR'ların uzun kuyrukları ile gündeme gelen Kapıkule Sınır Kapısı'nda Mart ayında tüm zamanların TIR çıkış rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bulgaristan'a yaptığı ziyarette TIR kuyrukları sorununun çözümü için yaptığı görüşmeler ile iki ülke gümrük yetkililerinin girişimi  olumlu sonuçlar vermeye başladı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda son 3 ayın TIR giriş ve çıkış verileri açıklandı.

Kapıkule'den Ocak ayında 26 bin 138, Şubat ayında 27 bin 504 TIR çıkış yaparken, bu sayı Mart ayında 30 bin 568'e çıkarak, tüm zamanların aylık çıkış rekorunu kırdı.

Kapıkule'den Ocak ayında 23 bin 647, Şubat'ta 25 bin 349 ve Mart ayında ise 28 bin 590 TIR ülkeye giriş yaptı.

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

Ankara'da sonuçlara itiraz: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var

Ankara'da sonuçlara itiraz: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

Çavuşoğlu: İslam'ı terörle yan yana gösterenler terörü besliyor

Çavuşoğlu: İslam'ı terörle yan yana gösterenler terörü besliyor

JASDF ilk F-35 filosunu kurdu

JASDF ilk F-35 filosunu kurdu

20 yıldır HDP'nin yönettiği yerde, AK Parti'nin zaferi kutlanıyor

20 yıldır HDP'nin yönettiği yerde, AK Parti'nin zaferi kutlanıyor

TSK'nin operasyonları PKK'da panik yarattı! Talimatı geri çektiler

TSK'nin operasyonları PKK'da panik yarattı! Talimatı geri çektiler
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Milli ŞAHİ 209 Blok 2 Yunanistan'ı korkuttu

Milli ŞAHİ 209 Blok 2 Yunanistan'ı korkuttu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA