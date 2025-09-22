İSTANBUL °C / °C
Güncel

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 51 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tır, Edirne Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerin şüphe ve risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Riskli görülen araç x-ray taramasına sevk edildikten sonra kapalı devre kamera sistemleri üzerinden takibe alındı.

X-ray taramasına gitmeyen tır sürücüsü, aracı gümrük sahasına park ettiği sırada yanına başka bir tır yanaştı.

Sürücülerin bir araya gelerek şüpheli aracın dorse kapılarını açtıklarının görülmesi üzere NARKOKİM personeli müdahale etti.

Kontrolde, dorsenin gümrük güvenlik mührünün koparılmış olduğu, x-ray taramasında yakalanmamak için taşınan uyuşturucunun gümrük işlemleri bitmiş başka bir araca aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Aramada dorse ve çekicinin gizli bölgeleri ile şoförün evrak çantasında 51 kilogram yeni nesil sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

