27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kapıkule’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük kapısından Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, Muhafaza personelince riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.
 
Yapılan tarama sonucu elde edilen x-ray görüntülerinde aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde fiziki arama yapıldı.
 
Dedektör köpeklerin aracın yasal yükünün arasında bulunan çantalara aşırı tepki vermesi üzerine açılan çantalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 66 kilogram 742 gram ağırlığında 166 bin 855 adet ecstacy hap ele geçirildi.
 
Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan aracın sürücüsü dahil 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Polise `cesaretiniz varsa vurun´ dedi, vurdular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

Vatan hasreti 69 yıl sonra son buldu

Vatan hasreti 69 yıl sonra son buldu

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Teröristi özel kalemi yaptı

Teröristi özel kalemi yaptı

Arabada başından vurulmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Arabada başından vurulmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Maçoğlu'ndan işçilere zorbalık

Maçoğlu'ndan işçilere zorbalık
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA