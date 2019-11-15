Kapımıza asma kilidi takıp buraya geldik

Evlat nöbeti bekleyen aileler, dün sabah parti binası önüne gitmeden, merkez Yenişehir ilçesindeki Kara Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik Anıtı’na, ‘Diyarbakır anne ve babaları’ yazılı çelenk bırakan aileler, daha sonra kabirlere kırmızı karanfil bırakarak, dualar okudu. Oğlu Roşat’ın 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu Sami Çiftçi’nin (21) örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak, öldürüldüğünü belirten Necibe Çiftçi, “Şehitlere dua etmek için buraya geldik. Şehitlere dua okudum. Benim oğlum da şehittir. Allah onların hepsine rahmet eylesin. Allah onlara şehitlik nasip etmiş” dedi. 2014 yılında, lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken, PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelip, 3 Ekim’de oturma eylemine başlayan Süheyla Demir ise ‘’Bugün şehitlerimizi ziyarete geldik, ruhları şad olsun. Allah annelerine, babalarına sabırlar versin. Onlar bu devleti korurken şehit oldu. Dualar okuduk” diye konuştu.

KAÇIRIP GÖTÜRDÜLER

Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul´da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye´ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Bir oğlunun da asker olduğunu vurgulayan Gökçe, terör örgütü PKK’lılar tarafından kaçırılan asker ve polislerin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunarak, şöyle konuştu: “Ziyaretçiler geliyor. Türkiye’nin her yanından geliyorlar. Amerika’dan da geliyorlar. Bir sürü anne-baba burada bekliyor. Soğuk demeden, yağmur demeden burada bekliyoruz. Asker anneleri, polis anneleri var. Bizim çocuklarımızı kandırıp, dağa götürmüşler. Oğlum gittikten sonra HDP’ye de gittim, Suriye’ye de gittim. Kapıma asma kilidi taktım, geldim buraya. Bir adam, benim kapımın önüne gelse, bir gün değil 5 dakika oturursa ben o adama sorarım; ‘Senin ne işin var orada?’ Sezai Temelli gelince ‘oy bekliyorum Kürt vatandaşlarımdan’ diyor. Buradaki anne-babaların hepsi Kürt. PKK benim çocuğumu götürdü. Benim diğer oğlum asker şu anda. Asker ve polislerin suçu ne?”

ÖLÜSÜNE DE RAZIYIM

Evlat nöbeti tutan anneler şehitliğe gidip dua etti.

Gökçe, HDP önündeki eylemden vazgeçmeyeceğini belirterek, gerekirse Diyarbakır’da ev kiralayacağını söyledi. Oğlunun ölüsüne bile razı olduğunu ifade eden Gökçe, “Ben artık kendi çocuğumdan vazgeçtim. Ben ölüsüne de razıyım. Burada bekliyoruz. Zannetmesinler ki gideceğiz. Ben kapıyı kilitledim. Gerekirse burada ev kiralarım. Çocuklarımı da buraya getiririm. Burada beklerim” diye konuştu.