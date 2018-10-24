Kapısı mühürlü tır dorsesinden kaçak göçmen çıktı
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir alışveriş merkezi karşısında boş alanda park halinde duran tırın dorsesinde 4 kaçak göçmen yakalandı.
- İHA
İhbar üzerine olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapısı mühürlü dorsenin içerisinde 4 kaçak göçmen yakalarken, şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı. Tır şoförü ise alınan ifadesinde göçmenlerden haberi olmadığını ve bilgisi dışında tırda bulunduklarını beyan etti.
Tır şoförü serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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