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Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı'nın, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile tamamlandığını açıkladı.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı tamamlandı
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan Pençesi 2022/02 Tatbikatı'nın, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikatın, Hava Savunma kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanmasının amaçlandığı ifade edildi.

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