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'Kapora' çetesi çökertildi

ANTALYA'da internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak, başka bir internet sayfasından ilan veren ve müşterileri, 2 ila 5 bin TL arasında kapora alarak, dolandıran çete çökertildi. 3'ü eski polis 15 kişilik çetenin, yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

  • DHA
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Dolandırıcılık olayı, otomobil satın almak isterken 'kapora' verip, dolandırılan 25 mağdurun polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri ve yaşadıkları yerleri tek tek belirledi. Ardından da operasyon için harekete geçti. Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3'ü eski polis 15 çete üyesini gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli, Antalya'ya getirildi.
 
ÇETE LİDERİNİN 50 SUÇ KAYDI
 
İstanbul'da yakalanan çete lideri Veysel K.'nin 50 suçtan arandığı ancak son operasyona kadar bir türlü yakalanamadığı ortaya çıktı.
 
Polisin baskın yaptığı evlerde ise çok sayıda sahte ehliyet ve kimlik ile 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan kadının çetenin mali işlerini yürüttüğü belirlenirken, gözaltına alınanların daha önce polis yelekleri giyerek, gittikleri Antalya'daki bir işyerinde arama yaptıkları bu sırada buldukları 50 bin TL'yi aldıkları da tespit edildi. 
 
Çetenin, internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak, ilan verdikleri ve kendilerini arayan müşterileri, 2 ila 5 bin TL arasında kapora alarak dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcıların yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı kaydedilirken, ifade alma işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
 

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