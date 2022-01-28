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Kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

Bursa'da kar yağışı sebebiyle araç kazaları arttı, kaportacılar hasarlı araçlarla doldu taştı.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 09:36 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:36
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Uzun süredir etkisinİ sürdüren kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kayganlaşan yollarda kaza yapan araç sahipleri soluğu tamircilerde aldı. İşleri artan tamirciler ise gece gündüz çalışıp yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Kaza yapan araçların yoğun talebi üzerine oto kaportacılarda araçları koyacak yer kalmadı. Kar yağışı sebebiyle işleri yüzde 40 artan tamirciler tam kapasite çalışıyor.

Kar yağışı sebebiyle kazaların sayısının arttığını belirten Orhanlar Otomotiv'in sahibi Sinan Orhan, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle araç kazalarında artış gözlenmekte, iş yoğunluğumuz arttı. Normal zamana göre işlerde yüzde 40 artış var, gece gündüz çalışıp gelen talebi karşılamaya çalışıyoruz. Kaza yapan araç sahipleri bizi aradığı takdirde biz her türlü sigorta ve kasko takiplerini yapıp araçlarını onarıyoruz" dedi.

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