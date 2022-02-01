Kar geri dönüyor! ''Şimdiden önleminizi alın' uyarısı

1 Şubat 2022 Salı 07:40 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 07:41

Meteoroloji tahminlerine göre Çarşamba gününden itibaren Trakya Bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor.

BALKANLARDAN GELİYOR

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi. Yağışların Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram düşmesi bekleniyor. Yağışların çarşamba günü zamanla karla karışık yağmura ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok noktasında etkili olan kar yağışı bu sefer de Balkanlar üzerinden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi verilerine göre Çarşamba günü Edirne ve Kırklareli'nde başlaması beklenen kar yağışının aynı gün Tekirdağ'da da etkili olması bekleniyor.

Trakya'yı etkisi altına alması beklenen kar yağışının, İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, (Ankara ve Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Yozgat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR UYARISI İÇİN ÖNLEM ALIN

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Edirne ve Kırklareli çarşamba günü (3-4 Şubat) yoğun kar yağışı var şimdiden önleminizi alın. Perşembe gününe de devam eder. Salı günü şiddetli yağmur ile başlar. Sıcaklık 2 günde 10 C düşer. Tekirdağ da karla karışık yağmur olur. İstanbul'da bu günlerde yağmur olacak şimdilik.

İstanbul da sıcaklık 8-9 derece ve parçalı bulutlu. Salı akşamı yağmur geliyor. İzmir 12 C, Ankara 2, Antalya 16 C. Anadolu'nun eğimli yüzeylerinde çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don olayına dikkat. Kar kalınlıkları Tunceli Ovacık 215cm, Kartalkaya 210 cm, Palandöken 147cm.

Bugün kuzey ve batı bölgelerinde yağış yok. Akşama İç Anadolu'dan da yağış çekilecek. Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat de Kar yoğun. Antalya'nın doğusunda ve Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman da kuvvetli yağmur Yükseklerde (600-800 m) yoğun kar var" dedi.