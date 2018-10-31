Kar Group, Anadolu'da da yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

Bundan yarım asır önce Pendik’te madencilik faaliyetleriyle ticaret hayatına adım atan ve Gebze tesisiyle Türkiye’nin ve hatta Avrupa’nın en büyük entegre tesisinin sahibi haline gelen Kar Group, agrega, kireç, hazır beton, asfalt, prefabrik beton elemanları ve Karkim yapı kimyasalları üretimlerini gerçekleştirerek ülkenin önde gelen müteahhitlerin A'dan Z' ye tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Ayrıca y ol müteahhitliği ve hafriyatçılık faaliyetleri de bulunan Kar Group, Kar Yapı çatısı altında geçtiğimiz yıl adım attığı inşaat sektöründe de aralıksız büyümesini sürdürüyor.

İstanbul'daki ilk projesi ‘Edonia Garden’ı ödeme kolaylıklarıyla satışa sunan Kar Yapı, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde de yatırımlarını sürdürüyor. Yatırımlarla ilgili bilgi veren Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü "Elazığ OSB 5. Bölge'de 13 bin 200 m2 alan içinde planlanan Karkim yapı kimyasalları fabrikamızda yatırımın sonuna geldik. 2019 itibariyle üretime geçmeyi planladığımız fabrikamızın üretim gamında sıva yalıtımı, sıvalar harçlar, su yalıtımı, onarım ve güçlendirme, mastikler ve yardımcı ürünler, zemin uygulamaları, beton ve harç katkıları, restorasyon harçları olmak üzere 250`yi aşkın ürünümüz bulunuyor. Öte yandan Bursa'nın Kayapa bölgesinde çevreye duyarlı olarak hayata geçirdiğimiz agrega ve beton tesislerinin yatırımı ise 40milyon TL’yi buldu" diye konuştu.

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de benzer yatırımları hayata geçirmek üzere fizibilite çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Üçüncü, yıl sonuna kadar grup olarak 180 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirmiş olacaklarını belirtti.

Örnek daire tamamlandı

Kar Yapı, yap-sat olarak inşa ettiği 'Edonia Garden' projesinde kaba inşaatı bitirdi ve örnek daireyi de tamamladı. P eşinde 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla 36 ay sıfır faizle sunulan projenin 2019'da teslim edilmesi planlanıyor. Projeye ilişkin bilgi veren Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, kaba inşaatın ve örnek dairenin tamamlandığını dile getirdi. Üçüncü "Arsa payı hariç 120 milyon lira yatırım değeriyle hayata geçen 'Edonia Garden'ı uygun şartlarda satışa sunmaya devam ediyoruz" dedi.

'Edonia Garden', 10'ar katlı 4 blokta 388 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşuyor. Metrekare büyüklükleri brüt 62.49 m2 ila 147.41 m2 arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor.