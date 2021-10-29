Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, kayak severler keyfini çıkardı

DHA 29 Ekim 2021 Cuma 17:34 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 17:34

Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Sarıkamış Ormanları içindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığının kayak yapabilecek düzeyde olduğunu gören vatandaşlar kayak takımlarını alarak kayak merkezine gitti. Gün boyu kayak yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kayak keyfi yaşadıklarını söyledi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin müdürü Bora Kamber, 29 Ekim'de yağan karın 15 santimetre kalınlığa ulaştığını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sarıçam ormanları içerisinde muhteşem kar yağışıyla girdiklerini söyleyen Bora Kamber, yağışların kasım ayında da devam edeceğini kaydetti. Kamber, yağışların devam etmesi halinde pistlerin aralık başında açılabileceğini bildirdi.