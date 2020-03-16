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Kar Kastamonu'yu etkisi altına aldı

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Yaralıgöz'de kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:00
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Kastamonu'nun Kadıdağı mevkisi ile Devrekani Ababa kara yolunun Yaralıgöz, Devrekani Çatalzeytin kara yolunun Isırganlık ve Şenpazar Cide kara yolunun Dağlı mevkisinde dün akşam saatlerinden beri kar yağışı etkili oluyor.

Yaralıgöz'de kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde ise gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Karayolları ekipleri yağışın yoğun olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırırken İnebolu 152. Şube Şefliği ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

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