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Kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan adam öldü

Gaziantep'ten, üzerine biriken kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan Ahmet Demirkıran (80), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası emekli Ahmet Demirkıran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA28 Ocak 2022 Cuma 12:22 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:22
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Olay, dün öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin önündeki tente, üzerinde biriken karın ağırlığına taşıyamayarak çöktü. Bu sırada alışveriş için markete gelen Ahmet Demirkıran, tentenin altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çıkarılan Ahmet Demirkıran, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirkıran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası emekli Ahmet Demirkıran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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