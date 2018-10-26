Kar nedeniyle kapanan Akseki- Konya yolu ulaşıma açıldı
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel'de, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam kapanan Antalya- Konya yolu, ulaşıma yeniden açıldı.
- DHA
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı. Yer yer tipi şeklinde etkili olan ve sürücülere zor anlar yaşatan yağış sonrası Karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması ve yağışın durmasıyla yol, bu sabah ulaşıma yeniden açıldı.
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