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Kar nedeniyle tır geçişine kapanan TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri açıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Gaziantep gişeleri, tüm araçlar için açıldı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 11:54 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:55
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Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kriz masası, sahadan gelen bilgiler ışığında otoyolun son durumunu değerlendirdi.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde otoyolun Nizip-Adana bölümünde tır harici araçların gidişine izin verildi.

Ancak bölgede yapılan kar temizleme ve kaza yapan araçların kaldırılmasıyla, otoyolun Gaziantep gişeleri tüm araçlara açıldı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep il ve ilçe yollarının tamamı trafiğe açılmıştır. Kar yağışı devam etmekte olup ilerleyen zamanda tekrar kapanabilir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

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