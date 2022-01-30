Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

IHA 30 Ocak 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 18:06

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, kar yağışı Akseki'de de yayla yollarını ulaşıma kapattı. Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Coşkun Girgin, anne Sahvet Girgin ve oğulları Emre Girgin, yolların kapanmasıyla mahsur kaldı. 60 yaşındaki Coşkun Girgin'in rahatsız olması nedeniyle oğlu Emre Girgin, Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Hasan Özcan'ı arayarak yardım istedi. Mahalle Muhtarı Hasan Özcan'ın ulaştığı belediye ekipleri, Akseki'ye 60 kilometre uzaklıktaki ve ana yoldan 5 kilometre mesafedeki Herse Yaylası'nın yolunu 3 saatlik çalışma sonucu kardan temizleyerek Girgin ailesine ulaştı. Oğlu Emre Özcan, kendi aracı ile babasını Süleymaniye Mahallesi'ne götürdü.

Emre Girgin, Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet ettiklerini ve hayvancılıkla uğraştıkları için Herse Yaylası'nda kaldıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde kar yağışının etkili olduğunu anlatan Girgin, "Yollarımız kar nedeni ile kapanmıştı. Obadan çıkamadık. Babam rahatsız olduğu için köydeki evimize götürecektim. Pazar günü olmasına rağmen belediye ekipleri 5 kilometrelik yolumuzu açarak bize ulaştı" diye konuştu.