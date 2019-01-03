Kar tatili, İstanbul yarın 4 Ocak Cuma okullar tatil mi son dakika İstanbul MEB Valilik açıklaması

"Yağmurun gece saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere İstanbul'un batı bölgelerinde kar yağışına dönmesi ve sabaha karşı il genelinde etkili olması bekleniyor. Ani kar yağışı, buzlanma ve tipi olaylarında kar lastiği kullanmayan araçların yolda kalma riski ile karşılaşacağı Ambulans, İtfaiye, Polis ve Toplu Taşıma Araçlarına engel olarak trafiğe olumsuz etki ederek afetlere müdahale sürelerini uzatacağı göz önüne alınarak kar lastiği kullanmayan araç sahiplerinin duruma karşı daha fazla dikkatli olması gerekmektedir.

Acil Müdahale ekiplerimizin İstanbul'un her noktasında önlem çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ettiğini belirtmek ister, kar yağışı esnasında toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ederiz

AKOM'dan İstanbul için uyarı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için bir uyarı yayınladı. Gün boyu devam eden yağışların yerini gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının alacağı açıklandı. AKOM, Twitter hesabından bir açıklama yaparak İstanbulluları uyardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizden kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/Saat) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Soğuk hava fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor." DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ELAZIĞ °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı İL İL HAVA DURUMU Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Sinop çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir böbölümünde beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceğişeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, Soba ve Doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, Çatı Uçması, Ağaç ve Direklerin devrilmesi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve karlakarışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren güney ve batısında karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Takirdağ çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur, akşam saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batısında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinde, akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur zamanla kuzeybatı kesimleri karlakarışık yağmur, yüksekleri ile Sivas çevrelerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı

CANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Gümüşhane çevreleri hafif kar yağışlı, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de tam fırtına, Marmara ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu ile zamanla geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece 8 ila 10 (90-105 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2 ila 3,0 batısı zamanla 5,0m,Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra 2,5 ila 3,5m, güneyi 4,5m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 açıklarında 10, , Güney Ege'de doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, yer yer 5,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 (75-90 km/sa), yer yer 10 (105 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa) gece 7 ila 9 (75-90 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, batısı 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.