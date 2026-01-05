İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Kar topu oynayan çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu: İnanılmaz kurtuluş kamerada

Kağıthane'de etkili olan kar yağışı sonrası yokuş aşağı kayan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

5 Ocak 2026 Pazartesi 16:28
Kar topu oynayan çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu: İnanılmaz kurtuluş kamerada
ABONE OL

Olay, 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yokuş üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karla kaplı yolda kontrolden çıkan bir otomobil yokuş aşağı kayarak park halindeki araçlara çarptı. Kaza sırasında sokakta kar topu oynayan bir çocuk, kayan otomobili fark ederek iki aracın arasındaki boşluğa girdi.

KAR TOPU OYNAYAN ÇOCUK İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Çocuk, bu sayede otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hayrete düşüren kurtuluş anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokakta karda oynayan çocuğun kayan aracı fark ettiği, hızla iki aracın arasına girerek ölümden döndüğü anlar yer aldı. Çocuğun, tehlikeyi atlattıktan sonra araçların arasından çıkarak koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İNANILMAZ KURTULUŞ KAMERADA

Konuyla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç, kamera görüntülerini izlediklerinde şoke olduklarını belirterek, "Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da izlemek bakmak istedik. Baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından birinin verilmiş sadakası varmış. Bunun inanılmaz kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği. Yani kaza olduğu için maddi bir hasar var gerçekten. Araç duramamış yukarıdan gelirken, duramadığı için de toparlamak istemiş. Maalesef aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.

