Kar yağışı 50 ili birden vuracak: Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir

Son gelen verilere göre bugün ve bu hafta sonuna kadar yurtta kar yağışı ve yağmur yok ancak bu sürecin ardından kara kış bastırabilir.

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki Pazar günü 22, Pazartesi günü de 28 şehirde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan lodos fırtınası da İstanbul'u etkisi altına alırken tüm vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını sorgulamaya devam ediyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Henüz netleşmeyen bir karlı sistemin var olduğunu belirten Kerem Ökten, önceki gün yaptığı paylaşımında takipte olduklarını belirterek, "Önümüzdeki süreci tüm Türkiye için bir değerlendirelim. 3 gün boyunca lodos ile havalar ısınacak. 24 Ocak'a kadar devam. Sonra havalar soğumaya başlayacak. Ay sonu gücü ve etki alanı henüz netleşmeyen bir karlı sistem var. Takibini hep beraber yapacağız..." ifadelerini kullanmıştı.

"KUTUPTAKİ SOĞUKLAR BÖYLE DIŞARI ÇIKACAK"

Ökten son paylaşımında da "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak. Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor..." dedi.

"AY SONUNU BEKLEYECEĞİZ"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bu haftaya Avrupa'ya kar geleceğini ifade ederken Türkiye tahminlerini şu sözlerle paylaştı: Bizde bu hafta yağmurda batıda 1-2 gün. Türkiye'ye kar yağışı için ay sonunu bekleyeceğiz.

19 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM ayrıca 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. 'Sarı' kodlu uyarı verilen iller şu şekilde:

Aydın, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Uşak, Düzce, Bolu, Eskişehir, İzmir, Manisa ve Yalova.

Pazar günü kar yağışı beklenen 22 il şöyle:

Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane.

'Turuncu' kodlu uyarı verilen iller ise Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ.

Pazartesi günü kar yağışı beklenen 28 il şöyle:

Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan.