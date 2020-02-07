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Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul trafik felç

Akşam saatlerine doğru İstanbul'da başlayan kar yağışla beraber trafik yoğunluğu artmaya başladı Haftanın son gününde İBB trafik haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

07.02.2020  20:58 - Güncelleme: 07.02.2020  21:06

İstanbul'da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 19.07 sıralarında yoğunluk yüzde 72 seviyesine ulaştı.

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