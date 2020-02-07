Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul trafik felç

07.02.2020 20:58 - Güncelleme: 07.02.2020 21:06

İstanbul'da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 19.07 sıralarında yoğunluk yüzde 72 seviyesine ulaştı.