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Kar yağışı etkisini artırıyor! İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'u, Cuma günü ise yüzde 20'si iptal edildi.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Kar yağışı etkisini artırıyor! İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı
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Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağı ve 3 gün boyunca etkili olacağı açıklanmıştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) ardından birçok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etmişti.

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı. Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

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