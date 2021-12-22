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Kar yolları kapadı, sağlıkçılar 92 yaşındaki hasta için seferber oldu

Ağrı'da ekipler, Hamur ilçesine bağlı yolu kar nedeniyle kapanan Alakoyun köyünde hastalanan İbrahim Aslangir (92) için seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri Aslangiri'ni ambulansla hastaneye ulaştırdı.

DHA22 Aralık 2021 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:13
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Hamur ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki, yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan Alakoyun köyünde oturan İbrahim Aslangiri, dün saat 15.30 sıralarında rahatsızlandı. Bilinç bulanıklığı yaşayan İbrahim Aslangiri'nin yakınları, köy yolunun kapalı olması nedeniyle kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyince 112 Acil Sağlık ve İl özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, Alakoyun köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Tükenmez köyüne kadar paletli ambulans eşliğinde yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi. Buraya yakınları tarafından araçla getirilen 10 çocuk babası Aslangiri, ambulansa alındı ve ilk müdahalenin ardından saat 19.00 sıralarında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten İbrahim Aslangiri'nin oğlu Bülent Aslangiri, "Gün boyu hastaydı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı köy yolları kapalıydı, hastaneye götüremedik. Ekiplere haber verdik. İş makineleri gelip yolumuzu açtı. Biz de babamızı alarak iş makinesinin arkasından Tükenmez köyüne kadar geldik. Burada bizi bekleyen ambulans babamı alarak hastaneye götürdü. Ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo yapılan İbrahim Aslangiri'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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