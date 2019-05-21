Dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i mahrem imam 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 129 asker ile bu kişlerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi.

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