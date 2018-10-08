Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da katıldığı törenle başladı.

Kara Harp Okulu'nun 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Akar, Kara Harp Okulu'na gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolunun nitelikle eğitimden geçtiğini belirtti.

Güzeller, Harbiyelilerin temel motivasyon kaynağının şeref, haysiyet yurt sevgisi ve vazife aşkı olduğunu da vurguladı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "Mustafa Kemal Atatürk ve ordu-millet dayanışması" konulu ilk dersi verdiği tören dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Orgeneral Dündar ve beraberindekiler Harbiyelilerle yemek yedi.