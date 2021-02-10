Kara kışa rağmen PÖH'ler Doğu Karadeniz'de terörist avında

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:37

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de son yıllarda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen başarılı operasyonların ardından teröristleri bölgeden temizleyen güvenlik güçleri, araziyi boş bırakmıyor.

Ülkenin doğusunda güvenlik güçlerince örgütün kış üslenmesine yönelik birbiri ardına operasyonlar düzenlenirken Doğu Karadeniz kırsalında da jandarma tarafından yürütülen arama tarama faaliyetleri ve taktik operasyonlara Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de yoğun destek veriyor.

PÖH'ler, teröristlerin muhtemel sızma girişimlerine karşın belirlenen farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazide arama, tarama faaliyeti yürütüyor.

Ekipler ayrıca taktiksel operasyonlarla zor kış koşulları ve soğuk havada kırsaldaki boş binalara nokta operasyonlar düzenleyerek her daim göreve hazır olduklarını ve operasyon kabiliyetlerini dosta düşmana gösteriyor.

Kırsaldaki zorlu arazi şartlarına rağmen kar kış demeden operasyon yürüten PÖH'lere yeni katılan 10 kadın özel harekatçı da ayaklarının tozuyla katıldıkları operasyonlarda varlık gösteriyor.

Keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfek kullanımının yanı sıra 40 kilogram çantalarıyla arazinin zorlu şartlarına karşı mücadele eden kadın özel harekatçılar, dayanıklılık ve çeviklik yönünden takdir topluyor.

- "Zorlu koşullar bize engel değil"

Operasyonları koordine eden Gümüşhane Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli komiser, AA muhabirine, meskun mahal operasyonlarının yanı sıra PÖH olarak kırsalda da varlık gösterdiklerini söyledi.

Bağlı bulundukları müdürlüğe yeni katılan kadın özel harekat polislerinin de ayağının tozuyla arazide arama tarama operasyonlarına katıldığı bilgisini veren özel harekat komiseri, "Meskun mahalde ve arazide örgütün dağ yapılanmasına aman vermemek için 7 gün 24 saat milletimizin ve vatanımızın emrinde görev yapmaktayız. Kar, kış demeden kadın personellerimizle birlikte görev yapmaya devam etmeyiz. Zorlu koşullar bize engel değil. Örgüte aman ve fırsat vermeyeceğiz. Görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşhane Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yeni göreve başlayan kadın özel harekat polisi ise özel harekatın hayali olduğunu belirtti.

Kursun açıldığını duyunca hemen başvuru yaptığı bilgisini paylaşan kadın özel harekatçı, "Devrelerimle zorlu bir eğitimden geçtik. Göreve yeni başlamamıza rağmen ayağımızın tozu ile araziye, göreve, teröristlerin peşine geldik. Gayet mutlu, gururluyuz. İşimiz zor ama üstesinden geleceğimize inandık. Kadın özel harekatçılar olarak diğer görev arkadaşlarımız gibi her zaman vatana hizmet etmek için göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

- Kahramanlar, son 3 yılda Doğu Karadeniz'den PKK'yı sildi

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen son 3 yıldaki başarılı operasyonlarla, örgütün bölgedeki faaliyetleri neredeyse bitirildi.

Son 3 yılda aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı teröristlerden 10'u etkisiz hale getirildi, biri yaralı ele geçirildi, 4'ü ise teslim oldu.

Kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018'de güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı terörist Levent Dayan da öldürüldü. "Zeynel" kod adlı Yakışır'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Yakışır'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen, kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018'de, "Sorej" kod adını kullanan İran uyruklu teröristle Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.

Yine bölgede farklı tarihlerdeki operasyonlarda gri kategorideki 3 terörist öldürülürken, 2019'da "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu ile "Aras" kod adlı Aras Aslan sağ yakalandı.

Sağ ele geçirilen teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak birçok noktada sığınak ve depo bulundu.

Sözde Karadeniz açılım grubu etkisiz hale getirilen örgütün bölgeye yeniden sızma girişimine karşın güvenlik güçleri Doğu Karadeniz'de belirlenen muhtemel güzergahlar ile alanlara baskınlar düzenleyerek arama, tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.