İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesindeki üs bölgelerini inceledi
Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesindeki üs bölgelerini inceledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesindeki üs bölgelerini inceledi
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınır ötesinde devam eden harekatları yerinde görmek maksadıyla, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesi harekat bölgelerinde operasyon icra eden birlikleri yerinde denetleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgedeki personele tecrübelerini aktardı ve harekatlara yönelik talimatlar verdi."

  • Selçuk Bayraktaroğlu
  • sınır

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.