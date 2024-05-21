İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1946
  • EURO
    34,982
  • ALTIN
    2506.49
  • BIST100
    10895.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov'la görüştü.

AA21 Mayıs 2024 Salı 19:30 - Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan ordusunda hayata geçirilen reformların olumlu sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, askeri yetkililer arasındaki temasların iki kardeş ülkenin askeri işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da hazır bulunduğu görüşmede, askeri işbirliği ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay'la da görüştü.

Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret eden Bayraktaroğlu, törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, burada Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'le bir araya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.