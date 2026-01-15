İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Suriye sınırında

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

15 Ocak 2026 Perşembe 12:10
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Suriye sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi'nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.