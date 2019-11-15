Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Esasa ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, mütalaasını hazırlayabilmesi için kendisine süre verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi için süre verilmesi talebinin kabulüne ve bazı sanıklara ait dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporu alınmasına hükmetti.

Davanın görülmesine 22 Kasım'da devam edilecek.