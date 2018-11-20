Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Diyarbakır merkezli 12 ilde gözaltına alınan şüphelilerden 10'u muvazzaf asker 13 zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- AA
Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
40 kişinin işlemleri tamamlandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 zanlıdan 40'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adileye sevk edilenlerden 10'u muvazzaf asker 13 zanlı tutuklandı, 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır merkezli 12 ilde, 4 gün önce haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatılmış, 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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