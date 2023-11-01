''Kara para'' onları aklayamadı: Polat ailesi gözaltında

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat'ın İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için emniyette götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.