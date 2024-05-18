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Kara para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin polisinin kara para aklama suçuna yönelik özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 4 daire ile lüks otomobillerin de içinde olduğu 12 araca el konuldu.

IHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Kara para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri kara para aklama suçuna yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adlarına taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırıldığı belirlendi. Bunun üzerine 12 adresi tespit eden polis, özel harekat timleri ve dron destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, başkalarına ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kara para ile alındığı belirlenen 4 daire ve aralarında Porsche ve Audi gibi lüks markaların otomobillerinin bulunduğu 12 araca el konuldu. El konulan araçların emniyete çekilmeye başlandığı, dairelerle ilgili de gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadesi için emniyete götürülürken, operasyon çerçevesinde 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

  • Mersin
  • kara para operasyonu
  • gözaltı

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