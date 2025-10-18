İSTANBUL 20°C / 15°C
  Kara para operasyonu! Gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe hakkında tutuklama talebi
Güncel

Kara para operasyonu! Gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe hakkında tutuklama talebi

Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında; Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsiyle, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve karakola giderek imza verme şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

18 Ekim 2025 Cumartesi 21:21
Kara para operasyonu! Gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe hakkında tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmaları, Şaban Kayıkçı "konutu terk etmemek", Melike Yüksel ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, soruşturma aşamasında, şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" uygulandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada, şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuştu.

Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atanmıştı.

