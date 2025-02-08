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  • ''Kara para'' ve ''dolandırıcılık'' yapan 10 zanlı tutuklandı
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''Kara para'' ve ''dolandırıcılık'' yapan 10 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
''Kara para'' ve ''dolandırıcılık'' yapan 10 zanlı tutuklandı
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Başsavcılıkça, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10'u, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

- OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 40 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istemişti.

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