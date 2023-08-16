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Kara ve Hava Kuvvetleri devir teslim törenine Bakan Güler'de katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları sonrasında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir-teslim törenlerine katıldı.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Kara ve Hava Kuvvetleri devir teslim törenine Bakan Güler'de katıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, törende, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

Orgeneral Avsever'e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Bayraktaroğlu'na da başarılar diledi.

Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

Bakan Güler, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.

Törende, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na devretti.

Emekliye ayrılan Orgeneral Gülan'a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Kadıoğlu'na başarılar diledi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

  • Milli Savunma Bakanı
  • YAŞ kararları
  • devir-teslim törenleri

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