Karabağ'a tarihi yolculuk!

Azerbaycan'a akredite olan Türkiye'deki yabancı diplomatlar, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret etmek üzere düzenlenen özel seferle Ankara'dan yola çıktı.

Azerbaycan Hükümeti ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen seferde, Azerbaycan'a akredite büyükelçiler, askeri ateşeler, Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilileri ve bazı uluslararası kuruluşların yetkilileri olmak üzere 70'den fazla kişi bulunuyor.

Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan AHY4038 sefer sayılı özel uçak, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inecek.

Burada incelemelerde bulunacak heyet, yarın ise Şuşa'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret edecek ve Karabağ'daki imar çalışmalarını yakından inceleyecek.

Dışişleri Bakanlığı Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'dan Sorumlu Genel Müdür Vekili Büyükelçi Tahsin Timur Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalabalık bir heyetle ilk defa özel bir uçuşla Ankara'dan Fuzuli'ye gittiklerini belirtti.

İlk olarak Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ineceklerini ve orada bazı incelemelerde bulunacaklarını kaydeden Söylemez, daha sonra Şuşa'ya geçeceklerini ve gece orada kalacaklarını aktardı.

Şuşa'da Azerbaycan makamlarıyla görüşeceklerini ve incelemeleri sürdüreceklerini belirten Söylemez, yarın akşam Türkiye'ye dönüş yapacaklarını dile getirdi.

Söylemez, "Çok heyecanlıyız. Karabağ'a ilk defa doğrudan gidiyoruz. Bu aslında tarihi bir yolculuk. Hem Bakü'de kordiplomatik hem Ankara'daki kordiplomatik Şuşa'da buluşacak. Çok heyecan duyuyoruz. Çok mutluyuz. Kalabalık bir bakanlık heyeti olarak buradayız." dedi.

- "O BÖLGEYİ TEKRAR ZİYARET ETMEK BENİM İÇİN BİR AYRICALIK"



Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios da geçen yıl güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sunduğunu belirterek, bunun ardından diğer büyükelçilerle Şuşa'yı ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu kez Azerbaycan Hükümetince Karabağ'daki gelişmeyi görmeye davet edildiklerini kaydeden Estrada Barrios, "Guatemala ve Azerbaycan'ın 1994'ten beri diplomatik ilişkileri olduğundan, Guatemala'nın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdığı o bölgeyi tekrar ziyaret etmek benim için bir ayrıcalık." diye konuştu.



Estrada Barrios, ülkesinin bir barış ülkesi olduğunu ve Azerbaycan'ı desteklediğini belirterek, Karabağ bölgesindeki tüm gelişmelerden Guatemala Hükümetinin haberdar olmasının önem taşıdığını vurguladı.

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Başkonsolosu Juan E. Dayang, Jr. ise Azerbaycan'daki Filipin Büyükelçiliğini temsil ettiğini de ifade ederek, Karabağ'ı ziyaret için bu daveti Azerbaycan Büyükelçiliğinden aldıklarını dile getirdi.

Dayang, bölge hakkında daha fazla bilgi edinmek için yapacakları bu gezinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.



Fuzuli Havalimanı'nı ziyaretlerinin ardından hükümet yetkililerinin temsilcileriyle buluşacaklarını kaydeden Dayang, yarın da Şuşa'yı ziyaret edip bazı görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Dayang, Karabağ'ı ilk kez ziyaret edeceğini belirterek, "Bunun bölge hakkında daha fazla bilgi edinmek için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Tarihle ve o bölgede barışın nasıl inşa edileceğiyle ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

