Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu. Ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de "İş Dünyası ile istişare Toplantısı"nda Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili, "Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın her köşesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır." diye konuştu.