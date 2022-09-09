İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2472
  • EURO
    18,4148
  • ALTIN
    1012.99
  • BIST100
    3542.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde görev değişimi
Güncel

Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde görev değişimi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ndeki görev süresi dolan Korgeneral Abdullah Katırcı'yı kabul etti.

IHA9 Eylül 2022 Cuma 12:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ndeki görev süresi dolan Korgeneral Abdullah Katırcı ile bir araya geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, askeri işbirliği de dahil olmak üzere Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tüm ilişkilerin kardeşlik ve dostluk üzerine kurulu olduğu vurgulandı. Hasanov, Azerbaycan'daki görev süresi dolan Katırcı'ya gelecekteki faaliyetlerinde başarılar diledi.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde Türk askerlerine Tümgeneral Fatih Akpınar komuta edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.